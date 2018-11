Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus habe in den vergangenen Jahren viel von seinem Glanz und seiner Größe verloren. Doch das geschrumpfte und verlustreiche Finanzkonzern werde weiterhin als hochrelevant für das globale Finanzsystem eingestuft. Gemeinsam mit drei anderen Großbanken könnte die Deutsche Bank im Falle eines Falles sogar einen globalen Kollaps auslösen.Der jüngste Bankenstresstest habe offenbart, dass insbesondere die harte Kernkapitalquote der Deutschen Bank nach wie vor zu niedrig sei. Brisant sei die Lage des Geldhauses auch nach dem jüngsten Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank. Demnach sei ein neues Krisenszenario durch eine überraschend starke Eintrübung der Wirtschaftslage wahrscheinlicher geworden. Finanziell schwache Banken könnten einen Abschwung noch verstärken, eine Abwärtsspirale käme in Gang.Auch wenn ein solches Szenario noch nicht sichtbar sei - mögliche Auslöser gebe es derzeit viele: Der Handelskonflikt zwischen den USA und China und der Haushaltsstreit mit Italien würden dunkle Wolken am Wirtschaftshorizont aufziehen lassen. Vor diesem Hintergrund bleibe die Deutsche-Bank-Aktie ein riskantes Investment und in Depots bis auf Weiteres außen vor, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,602 EUR -0,05% (16.11.2018, 17:35)