Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,984 EUR +0,28% (21.04.2021, 11:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,986 EUR +0,21% (21.04.2021, 11:21)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,97 USD -4,39% (20.04.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie pendele um die 10-Euro-Marke, nachdem es gestern einen Abverkauf im Gesamtmarkt gegeben habe. Morgen in einer Woche warte das Frankfurter Finanzinstitut indes mit den Q1-Zahlen auf, was neue Impulse geben könnte. Bisher habe CEO Christian Sewing zunehmend geliefert und die Erwartungen erfüllt, dieses Mal könnte es noch etwas mehr sein.Nachdem 2020 ein Vorsteuergewinn von 1,02 Mrd. Euro eingefahren worden sei, sehe der Analystenkonsens für das laufende Jahr 2,2 Mrd. Euro. Der Betriebsgewinn solle sich auf 3,22 Mrd. Euro mehr als verdreifachen.Das erste Quartal dürfte gleich mit einer Vervierfachung des Vorsteuergewinns starten. Der Nettogewinn je Aktie könnte bereinigt bei 0,35 Euro liegen. Letztes Jahr seien es nur 6 Cent gewesen.Im Vergleich zum Vorjahresquartal dürfte die Deutsche Bank im Handel mit Anleihen und Derivaten in Europa mit einem Erlös von 2,55 Mrd. Euro die Nummer 1 werden. Das würden die Experten von Bloomberg Intelligence glauben. Das wäre auch mehr als der Schnitt der Wall-Street-Banken.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link