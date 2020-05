XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Beim Frankfurter Geldhaus drehe sich das Personalkarussell. Wie berichtet verlasse der Chefjustiziar Florian Drinhausen diesen Monat die Deutsche Bank, da es anscheinend Unstimmigkeiten gegeben habe. Nachfolgerin werde Karen Kuder, die bisher die Governance-Abteilung geleitet habe. Die Beförderung von Kuder könnte auch einen Kurswechsel der Deutschen Bank beim Umgang mit Rechtsstreitigkeiten andeuten. Drinhausen habe eher als forsch gegolten, das Verhältnis zu seinem Vorgesetzten, dem Rechtsvorstand Stefan Simon, als angespannt.Kuder andererseits arbeite seit mehr als 20 Jahren für den Bankenkonzern und sei ein Eigengewächs. Sie gelte als teamfähig und weniger konfrontativ. Zuletzt habe Kuder sich große Verdienste bei der Restrukturierung der Deutschen Bank erworben, heiße es aus dem Konzern. Kurz nach dem das Ausscheiden von Drinhausen öffentlich bekannt geworden sei, habe die Deutsche Bank nun eine Nachfolgerin. CEO Christian Sewing habe es geschafft, Diskussionen schnell im Keim zu ersticken. Somit habe er ein weiteres Mal Führungsstärke gezeigt.Derzeit sei es gut sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das sei CEO Sewing in dieser Angelegenheit gelungen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,501 EUR +0,88% (06.05.2020, 08:38)