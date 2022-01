Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aussicht auf steigende Zinsen habe der Deutschen Bank neues Leben eingehaucht. Zudem sei der operative Turnaround so gut wie geschafft, wie die jüngsten Jahreszahlen belegen würden. Aus technischer Sicht stehe schon bald das nächste Kaufsignal an.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe die Deutsche Bank-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,20 auf 15,50 Euro angehoben. "Die Deutsche Bank ist zurück", habe Analyst Nicolas Payen in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Die Aktie sei wieder ein vertrauenswürdiges und attraktives Investment. Der Ertragsausblick für 2022 stimme optimistisch.Sollte die Deutsche Bank-Aktie den massiven Widerstand bei 12,56 Euro überwinden, wäre das ein starkes Kaufsignal. Dann sollte sie auch bis zur nächsten Hürde im Bereich von 13,60 Euro schaffen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.01.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: