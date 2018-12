NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.12.2018/ac/a/d)





Das Frankfurter Geldhaus sei womöglich tiefer in den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank verwickelt als bislang gedacht. Das habe am Donnerstag zumindest die "Financial Times" (FT) berichtet. Im Gespräch mit CNBC sei Finanzvorstand James von Moltke derweil in die Offensive gegangen. "Bislang sind wir uns keines Fehlverhaltens unsererseits bewusst, wir warten die Schlussfolgerungen der Staatsanwälte ab", habe er gesagt. Der amtierende Vorstand habe massiv in die Verbesserung interner Kontrollsysteme und die Überprüfung von Kunden investiert.Ob schuldig oder nicht müssten in den kommenden Monaten oder Jahren die Ermittlungsbehörden und Gerichte klären. Das Urteil der Anleger sei indes bereits gefallen: Mit einem Minus von fast 5% hätten sie die Deutsche Bank-Aktie am Donnerstag bei 7,67 Euro auf ein neues Allzeittief geschickt. Dass sich am Freitagmorgen zum Handelsstart im freundlicheren Gesamtmarkt ein Plus von mehr als 1% Prozent abzeichne, könne das übergeordnete, trübe Bild nicht aufhellen. Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie meiden, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2018)