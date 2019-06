NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.06.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktien der deutschen Großbanken würden zu Wochenbeginn ihre Talfahrt fortsetzen. Mitschuld an den anhaltenden Kursverlusten der Banken sei v.a. der durchwachsene Gesamtmarkt. Speziell bei den Banken werfe aber auch der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag (6. April) seine Schatten voraus. Beobachter würden damit rechnen, dass die Währungshüter an ihrem bisherigen Fahrplan festhalten und den Leitzins mindestens bis zum Jahresende unverändert lassen würden - womöglich auch darüber hinaus. Zudem habe sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe nur geringfügig von ihrem Rekordtief bei -0,221% vom vergangenen Freitag lösen können und verharre auf niedrigem Niveau. All das laste auf dem europäischen Bankensektor. Der Branchenindex STOXX Europe 600 Banks verliere am Montag rund 1,1%.Die Deutsche Bank-Aktie sei dabei am Mittag bei 5,80 Euro auf einen neuen Tiefststand gefallen. Angesichts der enttäuschenden Performance sowie operativen und strukturellen Problemen sehe sich "Der Aktionär" hier in seiner Verkaufsempfehlung bestätigt, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:5,974 EUR -1,86% (03.06.2019, 16:47)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:5,987 EUR -1,06% (03.06.2019, 17:02)