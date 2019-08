XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,975 EUR +1,56% (16.08.2019, 10:49)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,966 EUR +2,28% (16.08.2019, 11:04)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,44 USD (15.08.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Das Drama scheine kein Ende zu nehmen. Die Aktie der Deutschen Bank habe gestern im Intraday-Handel ein neues Allzeittief von 5,81 Euro markiert. Seit dem Rekordhoch im Jahr 2007 habe die Aktie satte 97 Prozent verloren. Auch bei der Commerzbank sehe es nicht besser aus, sie habe gestern ebenfalls ein neues Rekordtief bei 4,65 Euro eingefahren. Doch die beiden deutschen Banken stünden nicht alleine da.Ein Blick auf den europäischen Bankenmarkt zeige die ganze Misere: Mit Bankia, Banco de Sabadell und der UniCredit würden mehrere europäische Großbanken nahe oder auf Allzeittief handeln. Ein Grund seien die kürzlich geänderten Erwartungen für die Zinsen, die die verlorene Dekade für die europäischen Banken verlängern könnten.Mehr als zehn Jahre nach der Finanzkrise hätten sich die Banken auf dem Kontinent noch immer nicht erholt, während sich die amerikanischen Institute an der Börse vervielfacht hätten. Die Gründe für die Misere seien vielfältig: Die Banken hätten Milliarden an Strafen nach der Finanzkrise gezahlt, viele würden noch heute unter toxischen Assets leiden und die Europäische Bankenunion komme nicht voran.Bei der Deutschen Bank kämen noch hausgemachte Probleme hinzu. Anleger sollten die Aktien meiden, neue Tiefs sind wahrscheinlich, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer bereits investiert sei, sollte sie verkaufen. (Analyse vom 16.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: