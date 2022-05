Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,408 EUR +1,02% (17.05.2022, 09:48)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,403 EUR +2,00% (17.05.2022, 09:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,68 USD -0,31% (16.05.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Diese Woche solle bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank der Nachfolger von Aufsichtsratschef Paul Achleitner gewählt werden. In diesem Jahr solle zudem die Sanierung ihr Ende finden. Größere Rechtsstreitigkeiten seien dem Institut zuletzt erspart geblieben. Nun gehe die Aufsicht aber neuen Hinweisen zu möglichen Regelverstößen nach.Die deutsche Finanzaufsicht BaFin interessiere sich scheinbar dafür, wie Mitarbeiter der Deutschen Bank miteinander kommunizieren würden. Es gehe darum, ob private E-Mail-Konten oder Messenger wie WhatsApp beruflich genutzt würden. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ähnliche Untersuchungen gebe es in den USA und weiteren Ländern.Die Finanzaufsicht gehe dem Bericht zufolge Hinweisen nach, wonach Vorstandsmitglieder und weitere Führungskräfte Kurznachrichtendienste und private E-Mail-Konten für geschäftliche Zwecke nutzen sollten. Die Deutsche Bank solle demnach erklären, wie ihre Mitarbeiter diese Kanäle nutzen würden. Am Ende gehe es darum, ob alle entsprechenden Regeln eingehalten würden.Zu den WhatsApp-Nutzern solle auch CEO Christian Sewing gehören. So habe er sich der Nachrichtenagentur zufolge etwa mit dem deutschen Geschäftsmann Daniel Wruck über den Messenger-Dienst ausgetauscht. Deutsche Ermittler hätten nun dessen Rolle bei Geschäften mit der Deutschen Bank und ihrer Fondssparte DWS untersucht. Darüber habe die "Financial Times" unlängst berichtet.Die Angelegenheit könnte für die Deutsche Bank noch gefährlich werden, sollte sich am Ende herausstellen, dass es sich um Regelverstöße gehandelt habe. Am Donnerstag diese Woche finde nun zuerst die Hauptversammlung statt. Neue Impulse seien hiervon aber nicht zu erwarten. Dass Alexander Wynaendts Nachfolger von Achleitner werde, gelte als relativ sicher.Der Chart lade weiterhin nicht zum Kauf der Aktie ein. Investierte bleiben aber an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 17.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link