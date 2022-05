Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,326 EUR -0,96% (27.05.2022, 09:17)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,434 EUR +0,19% (26.05.2022, 09:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,19 USD +1,54% (26.05.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Über mehrere Wochen hinweg habe das Chartbild der Deutsche Bank-Aktie nicht zum Einstieg eingeladen. Das habe sich geändert. Der Umbau schreite zudem weiter voran und in Mexiko stehe der Frankfurter Finanzkonzern offenbar vor einem neuen Deal.Die amerikanische Citigroup befinde sich in einem frühen Stadium der Gespräche zur Übernahme des mexikanischen Zweigs der Deutschen Bank, da der deutsche Kreditgeber seine Aktivitäten in Mexiko abbaue. Das hätten Personen berichtet, die mit der Angelegenheit vertraut seien, gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg.Ein eventueller Verkauf müsste von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden und die Deutsche Bank, die ihr Geschäft in Mexiko seit 2015 reduziert habe, würde indes das Maklerunternehmen behalten, das sie Anfang 2022 in Mexiko neu gegründet habe. Während der Verkauf die Angebote der Citi stärken könnte, könne es Jahre dauern, eine Banklizenz in Mexiko zu erhalten, hätten die Personen gegenüber Bloomberg erklärt.Mutige Anleger, die noch nicht investiert seien, könnten nun das Momentum nutzen und einsteigen. Wer die Deutsche Bank-Aktie schon im Depot habe, bleibe dabei, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: