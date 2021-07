Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Mit großer Spannung würden Anleger dem Mittwoch entgegenfiebern. Dann lege die Deutsche Bank ihre Zahlen zum zweiten Quartal vor. Nachdem die US-Konkurrenz zuletzt mit überwiegend positiven Bilanzen geglänzt habe, seien auch die Erwartungen hierzulande hoch - trotz eines Dämpfers von der juristischen Spitzen-Instanz.So habe nämlich der Bundesgerichtshof Ende April die bisher übliche Praxis gekippt, mit der Banken Gebührenerhöhungen bei ihren Kunden durchgesetzt hätten - nämlich ohne deren ausdrückliche Zustimmung. Die Deutsche Bank rechne deshalb im zweiten und dritten Quartal mit jeweils 100 Mio. Euro weniger Erträgen. Zudem habe Finanzchef James von Moltke im Juni angekündigt, 100 Mio. Euro für zu erwartende Rückforderungen von Kunden infolge des Urteils zurückzulegen.Vorstandschef Christian Sewing habe bei der Hauptversammlung im Mai dennoch von einem guten Geschäftsverlauf im zweiten Quartal berichtet. Er habe sich optimistisch gezeigt, im Gesamtjahr Erträge "auf dem hohen Niveau des vergangenen Jahres" zu erreichen. Und sein Finanzchef habe zuletzt Hoffnung gemacht, dass die Deutsche Bank in diesem Jahr weniger als die erwarteten 1,1 bis 1,2 Mrd. Euro für mögliche Kreditausfälle zurücklegen müsse. Nachdem der Branchenprimus 2020 nach fünf Verlustjahren in Folge zum ersten Mal wieder schwarze Zahlen geschrieben habe, hoffe der Vorstand für 2021 auf einen Nettogewinn. Dann sollten die Aktionäre auch wieder eine Dividende erhalten.Von der Deutschen Bank selbst bis 20. Juli befragte Analysten würden für 2021 im Schnitt mit einem Gewinn in Milliardenhöhe rechnen. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss dürfte demnach etwa 1,45 Mrd. Euro erreichen. Das wäre fast 13 Mal so viel wie im Corona-Jahr 2020. Nach den ersten sechs Monaten des Jahres dürfte dieser Betrag schon fast erreicht sein. So würden Analysten nach 908 Mio. Euro Überschuss im ersten Quartal nun 372 Mio. Euro für das zweite Jahresviertel erwarten.Die Chancen stünden gut, dass die Deutsche Bank, die im ersten Quartal v.a. dank des Investmentbankings glänzend dagestanden sei, erneut starke Zahlen vorlege. So hätten die US-Investmentbanken gerade in diesem Geschäftsfeld jüngst top Quartalsausweise serviert. Werde dann auch der Juni-Abwärtstrend im Bereich von 10,80 Euro überwunden, könnten auch Neueinsteiger wieder zugreifen. Investierte Anleger sollten in jedem Fall weiter dabeibleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2021)(Mit Material von dpa-Afx)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link