Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,45 EUR -1,95% (11.07.2019, 10:39)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,40 USD +1,65% (10.07.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.07.2019/ac/a/d)



Die Deutsche Bank sei wieder im Fokus. Christian Sewing habe alles getan, um wieder ein bisschen Zuversicht unter die Anleger zu bringen. Mit diesem Radikal-Umbau, der bereits angelaufen sei, sei es aber nicht so richtig gelungen. Die meisten Analysen würden zwar zugeben, dass das Vorgehen der Deutschen Bank wichtig sei, aber sie seien skeptisch, ob die Ziele letztendlich erreicht würden. Der Markt sei also im "Show Me Mode" - man wolle diesmal keine Versprechen, sondern dass es geliefert werde. Für die Deutsche Bank-Aktie könnte es also relativ zäh werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.07.2019)