Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,83 EUR -6,40% (26.11.2021, 10:39)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,864 EUR -5,33% (26.11.2021, 10:52)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,83 USD +2,07% (24.11.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Noch gestern seien die Kurse von Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) und Deutscher Bank nach oben gedreht, denn die neue Regierung plane offenbar kein befürchtetes Verbot der Provisionen in der Anlageberatung. Nun schlage die Sorge um eine eskalierende Corona-Situation allerdings voll durch. In Südafrika sei eine neue Mutation des Virus entdeckt worden.Das südafrikanische Institut für Ansteckende Krankheiten NICD habe am Donnerstag mitgeteilt, es seien in Südafrika erste Fälle der neuen Variante B.1.1.529 nachgewiesen worden. Experten würden befürchten, dass die neue Mutation hoch ansteckend sein könnte und den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte.Großbritannien und Israel hätten deswegen vorsorglich den Flugverkehr in die Staaten der Region eingeschränkt. In Deutschland zähle Südafrika nun als Virusvariantengebiet, ab heute Nacht dürften Fluggesellschaften nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern, so der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.Gleichzeitig werde die Lage in Deutschland immer kritischer, die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sei diese Woche weiter angestiegen. Eine Mehrheit der Bevölkerung befürworte laut verschiedener Umfragen stärkere Einschränkungen, in mehreren Bundesländern bliebe dann nur noch ein Lockdown für die gesamte Bevölkerung.Die Aufwärtsbewegung bei Deutscher Bank und Commerzbank dürfte vorerst gestoppt sein, bevor mehr Klarheit herrsche, wie es nun weitergehe. Investierte bleiben dabei und beachten die Stopps bei 5,00 Euro (Commerzbank) und 9,00 Euro (Deutsche Bank), so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Beide Empfehlungen befänden sich satt im Plus und die Perspektiven für nächstes Jahr seien positiv. Ein Neueinstieg sei derzeit aber aufgrund des Corona-Umfeldes und der Chartbilder kein Thema. (Analyse vom 26.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link