Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,013 EUR +0,63% (10.11.2020, 12:50)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,06 EUR +1,92% (10.11.2020, 12:36)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,62 USD +4,63% (09.11.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Konzernumbau schreite bei der Deutschen Bank weiter voran. Damit beweise das Finanzinstitut ausgerechnet in einer weltweiten Krise ein gutes Umsetzungsmanagement, was ihr jahrelang abgesprochen worden sei.Die Deutsche Bank verkaufe ihre IT-Tochter Postbank Systems an den indischen Softwaredienstleister Tata Consultancy Services (TCS). Das Bonner Unternehmen Postbank Systems, das bisher für die Computersysteme der Konzerntochter Postbank verantwortlich zeichne, wechsele mitsamt seinen rund 1.500 Mitarbeitern unter das Dach von TCS, habe die Deutsche Bank am Montag in Frankfurt mitgeteilt. Durch den Verkauf von Postbank Systems spare sich der Frankfurter Finanzkonzern mögliche Abfindungen für die betroffenen Mitarbeiter. Die Beschäftigten würden im Gegenzug ihre Jobs behalten. Bei der Deutschen Bank schlage der Deal den Angaben zufolge mit rund 120 Mio. Euro negativ zu Buche.Zudem wolle die Deutsche Bank 50 Postbank-Filialen im kommenden Jahr schließen. Das habe zuerst das "Handelsblatt" berichtet. Mehr sei aufgrund vertraglicher Bedingungen nicht möglich, obwohl die Deutsche Bank gerne mehr Niederlassungen geschlossen hätte, so Insider.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: