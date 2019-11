XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.IT-Fettnäpfchen und personelle Kritik würden der Deutschen Bank keinen guten Wochenstart bescheren. Laut "Financial Times" würden Kunden über die verzögerte Ausführung von Überweisungen in Großbritannien klagen. Betroffen seien vor allem hochvolumige Transaktionen.Leider sei das angesichts der vergangenen IT-Störungen im Mai und Juli 2019 wenig überraschend. Die veralteten IT-Strukturen sollte Ulrich M. ehemaliger Geschäftsführer der BWI verbessern. Interne Kritik ströme ihm aufgrund seiner Vergangenheit bei dem IT-Dienstleister der Bundeswehr entgegen. Der CIO sei laut "Handelsblatt" im Beraterskandal der Bundeswehr verwickelt gewesen. Kein gutes Zeichen für das deutsche Bankhaus. "Kompetenz schlug Reputation", wie das "Handelsblatt" kommentiert habe.Die Aktie halte sich aber noch der psychologisch wichtigen Marke von 6,50 Euro, die den Turnaround markiert habe. Gelinge es positive Signale zu setzen, rücke die 200-Tage-Linie bei 7,03 Euro wieder in den Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: