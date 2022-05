Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kapitalquoten bei Großbanken würden in der Eurozone erneut in den Fokus rücken. Zum einen wären sie in einem Szenario steigender Kreditausfälle wichtig als letzter Puffer. Andererseits könnte es im Fall einer Bankenunion Änderungen geben, die für Finanzinstitute von Vorteil wären.Europäische Großbanken dürften in Basel auf Erleichterung hoffen. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Aufsicht plane Änderungen für systemrelevante Banken – es dürften also beispielsweise die französische BNP Paribas , die UniCredit und die ING profitieren. Die Banken dürften zu den Gewinnern einer Regeländerung der globalen Bankenaufsicht gehören, die die Risikoberechnung für die europäische Bankenunion vereinheitliche. Die Deutsche Bank wahrscheinlich nicht.Bei den systemrelevanten Großbanken mit Hauptsitz in der Bankenunion würden dann Engagements, die innerhalb der Union grenzüberschreitend seien - etwa in Italien vergebene Kredite einer französischen Bank - wie inländische Risiken behandelt, wie aus Dokumenten des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht hervorgehe. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg.Daraus ergebe sich für die Zwecke der Kapitalberechnung ein geringeres Risiko. Die BNP Paribas würde am meisten profitieren, da das Unternehmen den höchsten Kapitalaufschlag aller systemrelevanten Banken in der Eurozone habe und die Änderungen wahrscheinlich eine Reduzierung dieses Aufschlags bewirken würden. Die Änderungen, die schon heute verkündet werden könnten, würden auch grenzüberschreitende Übernahmen erleichtern.Die Notierung habe sich gestern weiter von der 10,00-Euro-Marke gelöst und fester geschlossen. Die Bewertung sei nach wie vor günstig.Mutige nutzen die Chance zum Einstieg, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 31.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link