Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Frankfurter Finanzkonzern sei im Aufwind. Am Montag sei es für Deutschlands größtes Geldinstitut kräftig nach oben gegangen. Im ohnehin starken seien der Deutschen Bank optimistische Aussagen zugute gekommen, dass FED-Chef Jerome Powell langfristig positiv für das Wirtschaftswachstum gestimmt sei.Auch die Deutsch Bank selbst komme voran. Auf dem Weg zur Eingliederung der Postbank in den Konzern habe die Deutsche Bank nun einen positiven Erfolg vermeldet. Die im Mai 2018 gegründete DB Privat- und Firmenkundenbank AG sei auf die Deutsche Bank AG verschmolzen worden, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Montag mitgeteilt habe. Mit der Eintragung in das Handelsregister am 15. Mai 2020 sei die rechtliche Integration in den Konzern abgeschlossen. Mit der Verschmelzung seien neue Einsparpotenziale verbunden, z.B. durch die Zusammenlegung der IT-Systeme.Die Deutsche Bank profitiere in der aktuellen Handelswoche stark vom positiven Newsflow. Nachdem gestern die Hürde um 6,50 Euro genommen worden sei, liege nun der nächste Widerstand im Bereich der 7-Euro-Marke. Anleger könnten darauf setzen, dass diese Marke demnächst falle, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,594 EUR +1,20% (19.05.2020, 10:53)