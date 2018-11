XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,151 EUR +2,25% (02.11.2018, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,14 EUR +1,51% (02.11.2018, 16:16)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,445 USD +1,90% (02.11.2018, 16:03)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.11.2018/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Hedgefonds steigt als Helfer ein - AktiennewsDie schwächelnde Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bekommt Unterstützung aus Übersee: Der Hedgefonds Hudson Executive hält nun 3,1 Prozent an Deutschlands größtem Geldhaus, so die Experten von "FONDS professionell".Wenn Hedgefonds größere Beteiligungen an Unternehmen eingehen würden, dann meistens, um ihr Investitionsobjekt gründlich aufzumischen und dadurch brachliegende Renditepotenziale zu heben. Nicht selten werde als Erstes der Austausch vermeintlich glückloser Manager gefordert. Doch keine Regel ohne Ausnahme.In deutlich friedfertigerer Absicht komme der US-Hedgefonds Hudson Executive daher, der seit Kurzem einer der größten Aktionäre der Deutschen Bank sei. Wie Hudson Executive gestern mitgeteilt habe, halte der in Deutschland kaum bekannte Fonds nun 3,1 Prozent an Deutschlands größter Bank - und wolle Gutes tun: Der vom ehemaligen JPMorgan-Manager Douglas Braunstein gegründete Hedgefonds beabsichtige, den Sanierungskurs des Instituts voll zu unterstützen.Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing freue sich über den neuen Großaktionär: "Wir schätzen das Vertrauen von Hudson Executive in das Management unserer Bank und in unsere Strategie", habe er erklärt. Auch Anleger hätten den Einstieg von Hudson Executive begrüßt. Die Aktie der Deutschen Bank sei nach Bekanntgabe des Kaufs zeitweise um mehr als vier Prozent gestiegen, nachdem sie in der vergangenen Woche auf ein Rekordtief gestürzt sei.Rückendeckung für das ManagementEr habe sich nach eigenen Angaben bereits seit dem Jahr 2017 mit einem etwaigen Einstieg bei dem Geldhaus beschäftigt. Braunstein wolle indes keinen Sitz im Aufsichtsrat der Deutschen Bank anstreben. Von außen, als Aktionär, könne er viel mehr bewirken, habe er dem "Handelsblatt" gesagt.Derweil erteile der Ex-Arbeitgeber von Hudson-Executive-Vordenker Braunstein möglichen Beteiligungsabsichten eine klare Absage: Für die US-Großbank JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) komme nach den Worten ihres Konzernchefs Jamie Dimon eine Übernahme der Deutschen Bank nicht infrage. "Das würde für uns keinen Sinn ergeben", habe Dimon dem "Handelsblatt" gesagt. "Wenn man ein Unternehmen kauft, nur um zu konsolidieren, dann ist das fast unmöglich, ohne den Patienten dabei zu töten."Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: