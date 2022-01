Mit Material von dpaAFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,834 EUR +1,70% (06.01.2022, 09:36)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,83 EUR -0,17% (06.01.2022, 09:22)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,17 USD -0,38% (05.01.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem schwachen Gesamtmarkt würden die Aktien der Deutschen Bank am Donnerstag zu den klaren Gewinnern im DAX zählen. Klarer Kurstreiber sei die Veröffentlichung der FED-Protokolle am Vorabend, aber auch eine positive Analystenstudie - die Papiere der Deutschen lägen auf Tradegate rund 1,7 Prozent im Plus.Die US-Notenbank habe auf der Sitzung vom 14. bis 15. Dezember einen schnelleren Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschlossen. Die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses hätten festgestellt, dass die Inflationsentwicklung höher und hartnäckiger gewesen sei als zuvor angenommen, heiße es in den Notenbank-Protokollen. Angesichts der Entwicklung der Wirtschaft, des Arbeitsmarkts und der Inflation, könne eine schnellere Anhebung der Zinsen gerechtfertigt sein, als dies zuvor erwartet worden sei.Höhere Zinsen durch die EZB seien zwar vorerst nicht in Sicht, allerdings erhöhe die steigende Inflation sowie die Entscheidung der FED auch im Euroraum den Druck, die Leitzinsen anzuheben. Gute Aussichten für die Anleger der Deutschen Bank.Deutsche Bank-Boss Christian Sewing habe jüngst die Zurückhaltung der EZB kritisiert. "Ich glaube, wir unterschätzen, dass diese Inflation tatsächlich länger anhalten wird und dass die Inflationsraten höher bleiben werden, als einige Leute und Ökonomen in den vergangenen sechs oder sieben Monaten gedacht haben", so der Top-Manager.Es gebe "eine strukturelle Inflation", getrieben etwa durch steigende Kosten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Sewing gehe davon aus, dass die Inflationstrends der vergangenen vier bis sechs Wochen bis in die erste Jahreshälfte 2022 anhalten würden, und fordere, dass eine Reaktion der Zentralbank schneller erfolgen sollte.Die Analysten hätten zudem in einer Studie erneut ihre Meinung bekräftigt, dass die globalen Investmentbanken auch stark ins neue Jahr starten dürften. Die Deutsche Bank sehe J.P. Morgan dabei als einen Top-Picks im gesamten europäischen Bankensektor - Kursziel 15 Euro.Weiter steigende Erträge im Investmentbanking und eine Unterbewertung im Vergleich zu den europäischen Peers würden die Aktie der Deutschen Bank auch im neuen Jahr attraktiv machen. Die Spekulation, dass auch die EZB angesichts der hohen Inflation eine zügigere Gangart einschlage, gebe zusätzlich Aufwind.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Deutsche Bank-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 06.01.2022)