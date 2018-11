XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,225 EUR +3,07% (02.11.2018, 12:52)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,233 EUR +2,38% (02.11.2018, 13:06)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,25 USD (01.11.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Christian Sewing, Chef der Deutschen Bank, sei genervt von den ständigen Fusionsgerüchten mit der Commerzbank. Zumindest ein Übernahme-Kandidat sollte Sewing ab jetzt nicht mehr auf die Nerven gehen - denn dieser sage ab. Doch die Aktie klettere trotzdem.Im Interview mit dem "Handelsblatt" zeige der J.P. Morgan-Chef klare Kante. Eine Übernahme der Deutschen Bank ergäbe keinen Sinn, erkläre Jamie Dimon. "Wenn man ein Unternehmen kauft, nur um zu konsolidieren, dann ist das fast unmöglich ohne den Patienten dabei zu töten." Durch die Absage von Dimon könne nach der Commerzbank ein weiterer Fusions-Kandidat von der Liste gestrichen werden. Denn den Spekulationen rund um einen Zusammenschluss mit Deutschlands zweitgrößter Privatbank habe Sewing jüngst selbst sämtlichen Wind aus den Segeln genommen.Die deutlichen Worte von Dimon würden an der Börse heute nicht für schlechte Stimmung sorgen - im Gegenteil. Das Wertpapier steige. Das sollte an dem neuen Großaktionär liegen, welcher bei dem Bankenprimus eingestiegen sei und bereits gestern für deutliche Kursgewinne von 3,5% gesorgt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: