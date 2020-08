Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank befinde sich mitten im Umbau. Die Aufregung über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Finanzinstitut hätten das zuletzt oft in den Hintergrund rücken lassen. Nun gebe es neue Details, insbesondere was die kriselnde Privatkundensparte betreffe. Die Aktie reagiere vorbörslich nicht auf die Meldung. Nach den Kursgewinnen der letzten Tage sei das aber kein Beinbruch.Mit der Verschmelzung der DB Privat- und Firmenkundenbank auf den Mutterkonzern im Mai dieses Jahres habe die Deutsche Bank aus rechtlicher Sicht die Strukturen in Deutschland neu geordnet. Das sei die Voraussetzung für den weiteren Umbau gewesen. Nach Informationen von "Bloomberg" seien die Gespräche über einen Stellenabbau wiederaufgenommen worden, nachdem sie wegen der Pandemie geruht hätten. Wie viele Jobs in Deutschland insgesamt wegfallen würden, sei nach wie vor unklar.Bis Ende 2022 sollten im Gesamtkonzern weltweit 18.000 Vollzeitstellen abgebaut werden. Die Privatkundensparte solle dafür einen großen Beitrag leisten. Das Einsparziel betrage eine Milliarde Euro. Im Dezember letzten Jahres habe der Chef des Bereichs, Manfred Knof, die Vorgabe von ursprünglich 600 Millionen Euro angehoben. Im April habe er im Interview mit dem "Handelsblatt" gesagt: "Etwa 400 Millionen Euro sollen im Bereich Betrieb, also Backoffice, und IT wegfallen, weitere 200 Millionen Euro durch die Anpassung der Zentral- und Infrastrukturfunktionen im Zuge der vollständigen Integration der Privatkundensparte". Durch den Ausbau der Onlineangebote und eine Umstrukturierung im Vertrieb wolle man die Kosten um weitere 200 Millionen drücken.In den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern gehe es aktuell laut Insidern um den Abbau von Stellen in den Zentralen. Konsequent sei, dass vor allem Mitarbeiter aus dem Backoffice gehen sollten. Die Digitalisierung solle es ermöglichen viele Prozesse zu standardisieren und so Personal einzusparen. Durch den Wegfall der rechtlichen Eigenständigkeit würden zudem viele Verwaltungsstellen bei der Privatkundensparte entfallen. Von 6.000 Mitarbeitern müssten wohl 1.500 bis 2.000 um ihren Job bangen.Wer investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link