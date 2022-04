Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit gestern rätsele die Anlegergemeinde, wer hinter den jüngst bekannt gewordenen Anteilsverkäufen in Milliardenhöhe bei der Deutschen Bank und der Commerzbank stecken könnte. Beide Banken-Titel hätten seitdem gehörige Kursverluste hinnehmen müssen. Nun sei das Geheimnis gelüftet worden.Die US-Investmentfirma Capital Group steige Insidern zufolge als Anteilseigner der Deutschen Bank und der Commerzbank aus. Das Unternehmen stecke hinter den Verkäufen, habe Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Wie die Nachrichtenagentur nach einem Einblick in die Angebotsdokumente weiter ausführe, habe der Investor rund 116 Millionen Anteilscheine der Deutschen Bank zu je 10,98 Euro und rund 72,5 Millionen Papiere der Commerzbank zu je 6,55 Euro veräußert. Damit habe das Deutsche Bank-Paket dem Investor etwa 1,27 Milliarden Euro eingebracht. Für die Commerzbank-Aktien habe er insgesamt rund 475 Millionen Euro bekommen. Abgewickelt worden seien die Geschäfte über die Investmentbank Morgan Stanley.Zuvor habe die Capital Group noch mehr als fünf Prozent der Deutsche Bank-Anteile besessen. Bei der Commerzbank sei sie mit mehr als drei Prozent beteiligt gewesen. Erst vor wenigen Wochen habe das Unternehmen Anteile der britischen Bank Barclays für 900 Millionen Pfund (1,1 Milliarden Euro) verkauft.Die Deutsche Bank verliere am Dienstag 8,6 Prozent auf 10,90 Euro, die im MDAX gelistete Commerzbank verzeichne Abgaben in Höhe von rund acht Prozent auf 6,45 Euro.Allerdings hätten sich die Kurse der Geldhäuser seit Jahresbeginn erheblich besser entwickelt als der breite Markt. Das habe vor allem an den Signalen der US-Notenbank gelegen, die Leitzinsen wegen der hohen Inflation noch schneller und stärker anzuheben als erwartet. Die gestiegenen Aussichten auf noch raschere Zinswende habe für steigende Renditen an den Anleihemärkten gesorgt. Vor allem im Anleihen- und Kreditgeschäft würden die Banken bei steigenden Marktzinsen mehr verdienen.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Mutige könnten vor der EZB-Sitzung am Donnerstag eine erste Position aufbauen. (Analyse vom 12.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: