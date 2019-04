Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei den Fusionsgesprächen zwischen Deutscher Bank und Commerzbank gebe es viele Fallstricke - alleine die Frage, wie schnell bei den Sondierungen ein Zwischenergebnis präsentiert werden solle, berge Zündstoff. Der Commerzbank könne es dabei nicht schnell genug gehen, während Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing auf der Bremse stehe.Bei einem Treffen am Dienstag solle Sewing klar gemacht haben, dass er sich nicht zu einer schnellen Entscheidung drängen lassen wolle, melde die Zeitung DIE WELT. Demnach fordere er mehr Zeit und weiteres Zahlenmaterial, um eine Entscheidung treffen zu können. Diese solle am liebsten erst nach Ostern fallen, was in den von Aufsichtsratschef Paul Achleitner gesteckten Zeitrahmen passen würde: Er habe angekündigt, bei der Vorlage der Quartalszahlen am 26. April ein Update zu den Fusionsgesprächen präsentieren zu wollen.Auf Seiten der Commerzbank habe man es dagegen eilig: Vorstandschef Martin Zielke wolle die Entscheidung so schnell wie möglich, am liebsten noch vor Ostern. In der Vorwoche habe es daher Meldungen aus Verhandlungskreisen gegeben, dass bereits am vergangenen Wochenende oder im Laufe diese Woche eine Vorentscheidung über die Fortsetzung der Gespräche fallen könnte - bislang würden die Anleger darauf allerdings vergeblich warten.Die Fusion sei heftig umstritten. Angezweifelt werde etwa, ob und wie der Zusammenschluss zentrale Probleme wie die mangelnde Profitabilität beheben könne. Zielke scheine sich jedoch sicher zu sein, dass der einzige Weg aus der Krise mehr Wachstum sei - und sei es durch Zusammenschlüsse. "Nichts zu tun ist keine Option", habe er laut einem Memo im Gespräch mit Mitarbeitern gesagt. Im Aufsichtsrat sehe man das offenbar anders - am Mittwoch sei bereits über einen Putschversuch spekuliert worden.Die Deutsche Bank-Aktie steht auf der Beobachtungliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link