Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weiterhin zu halten.Deutsche Bank habe auch im dritten Quartal abermals von einer überaus freundlichen Entwicklung der Finanzmärkte profitiert, welche sich insbesondere in der Vermögensverwaltung im stetigen Zufluss von Kundengeldern niederschlage. Auf der Suche nach renditeträchtigeren Veranlagungen würden die Kunden verstärkt auf Wertpapiere aller Art zurückgreifen, was sich günstig auf die Provisionserträge auswirke. Unterstützung biete weiterhin auch die vorteilhafte Entwicklung des Kreditrisikos, dank der weit weniger Risikovorsorgen dotiert werden müssten. Die gestiegene Profitabilität in allen Geschäftsbereichen zusammen mit den voranschreitenden Kostensenkungen würden Alber zuversichtlich stimmen, dass sich Deutsche Bank nach Jahren der Transformation dieses Jahr wieder auf einem Erholungskurs befinde, was zumindest für eine Stabilisierung der Erträge spreche. Der Druck auf die Zinsmargen werde insbesondere in der Eurozone wegen des anhaltenden Null- bzw. Negativzinsumfelds nicht abnehmen.Auch die Transformation werde innerhalb der Bank noch viele Ressourcen binden, wenngleich diese auf der Kostenseite bereits größtenteils verarbeitet sei. Deren Abschluss sollte es dem Institut bzw. seinen Mitarbeitern in Zukunft ermöglichen, den Fokus wieder verstärkt auf das Geschäft richten zu können. Daher sollte Deutsche Bank insbesondere im Investmentbanking wieder Boden gut machen können. Die Liquiditätsflut und vollen Kassen der Unternehmen sollten das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen tendenziell begünstigen. Aufholbedarf bestehe in puncto Effizienz.Alles in allem bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG seine "Halten"-Empfehlung für die Deutsche Bank-Aktie und belässt das Kursziel bei EUR 11,50. Dieses basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity