8,145 EUR +0,78% (29.07.2020, 09:15)



8,00 EUR (28.07.2020)



9,45 USD -1,05% (28.07.2020)



ISIN: DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei noch immer für eine Überraschung gut. Trotz Umbaumaßnahmen und der Corona-Pandemie schaffe das Finanzinstitut einen kleinen Gewinn. Unter dem Strich rutsche die Bank zwar leicht ins Minus, aber der Konzern übertreffe die Erwartungen. Die Kosten seien weiter im Griff.Vor Steuern belaufe sich der Gewinn im zweiten Quartal auf 153 Millionen Euro, erwartet worden sei ein Gewinn von 32 Millionen Euro, nachdem die Bank bereits letzte Woche mitgeteilt habe, die Quartalsergebnisse würden leicht über den Analystenschätzungen liegen. Nach Abzug von Zinszahlungen für Nachranganleihen (AT1-Anleihen) verbleibe indes ein Verlust von 77 Millionen Euro.CEO Christian Sewing sehe sich auf Kurs: "Wir haben in einem schwierigen Umfeld unsere Erträge gesteigert und unsere Kosten weiter gesenkt und sind auf einem guten Weg, alle unsere Ziele zu erreichen. Wir konnten die höhere Risikovorsorge mehr als ausgleichen und profitabel bleiben. Unser Eigenkapitalpolster zeigt nicht nur unsere Widerstandskraft, sondern gibt uns auch Raum für Wachstum."Tatsächlich seien die Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite mit 761 Millionen Euro unter der bisher vom Unternehmen ausgegeben Prognose von rund 800 Millionen geblieben. Wie erwartet sei das Ergebnis der Investmentbanking-Sparte besonders stark gewesen, der Gewinn habe bei 956 Millionen Euro und damit deutlich über dem Konsens gelegen. Insgesamt seien die Erträge im Gesamtkonzern auf 6,29 Milliarden Euro und damit merklich stärker als erwartet gestiegen.Investierte Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link