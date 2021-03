Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX markiere neue Rekorde, aber die Aktie der Deutschen Bank komme nicht von der Stelle. Viele würden sich fragen, ob es das schon wieder gewesen sei mit der Aufwärtsbewegung bei der Notierung. Mittelfristig würden nun aktuell weitere Belastungsfaktoren für den Wert in den Fokus rücken. Das Umfeld könnte sich wieder eintrüben, gegensteuern könne der Vorstand dabei aber nur bedingt.Die Impfungen kämen in Europa nur schleppend voran, nun habe auch Deutschland vorerst die Verwendung des Vakzins von AstraZeneca ausgesetzt. Vergangene Woche hätten bereits mehrere Staaten der Europäischen Union Impfungen mit dem Wirkstoff gestoppt. Damit könnte sich die Konjunkturentwicklung verzögern und der Aufschwung später einsetzen. Die Analysten von Independent Research würden das als reale Gefahr sehen.Die Einstufung für die Deutsche Bank-Aktie nach finalen Jahreszahlen bleibe auf "verkaufen" mit einem Kursziel von 8,00 Euro. Das Bankhaus habe auch den für 2022 aufgestellten Restrukturierungsplan bestätigt und Ziele für 2021 bekanntgegeben, die er als realistisch erachte, habe Analyst Jan Lennertz in einer Studie geschrieben. In Anbetracht stockender Fortschritte bei der Bewältigung der Pandemie rechne er frühestens im dritten Quartal mit deutlichen Verbesserungen der Wirtschaftssituation.Unschön dürfte auch die Insolvenz der Greensill Bank das Finanzinstitut treffen. Sparer sollten rund drei Milliarden Euro auf Konten verwahrt haben. Um diese Summe gehe es auch bei der Entschädigung durch den Einlagensicherungsfonds des Privatbankenverbandes BdB. Dieser werde von Privatbanken wie der Deutschen durch jährliche Beiträge gefüllt. Das aktuelle Volumen sei unbekannt, aber die Zahlungen könnten in den kommenden Jahren steigen. Laut "Manager-Magazin" könnte die Deutsche Bank mit bis zu 300 Millionen Euro dabei sein.Charttechnisch sei bei der Aktie noch alles im Lot, der Ausbruch über 11,00 Euro sei nach dem zuvor beobachteten Anstieg aber vorerst verschoben. Dass der Wert nun durchatme, sei nicht ungewöhnlich. Ob demnächst wieder mit dem Vakzin von AstraZeneca in Europa geimpft werde und wie es bei der Greensill-Entschädigung vorangehe, sollte sich demnächst zeigen.Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2021)Mit Material von dpa-AFX