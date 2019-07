Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.07.2019/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Mario Draghi sei EZB-Präsident auf Abruf. Im Herbst werde ihn Christine Lagard ablösen. Draghi könnte aber auf der nächsten EZB-Sitzung am 12. September noch weitreichende Entscheidungen treffen. Er könnte die Einlagezinsen für Banken bei der Zentralbank weiter absenken. Je nach Ausgestaltung seien das keine guten Nachrichten für Deutsche Bank und Commerzbank.Für die Deutsche Bank sei die erwartete Zinssenkung der EZB eine weitere Belastung. Schon jetzt würden die Banken unter den Negativzinsen ächzen. Denkbar wäre, dass die Notenbank eine Staffelung der Negativzinsen für Banken einführe. Dann würde erst beim Überschreiten eines gewissen Betrages eine Zahlung fällig. Ausgemacht sei es aber nicht, dass die EZB das einführt, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2019)Die Deutsche Bank befinde sich gerade im Umbau. Eine Erhöhung der Negativzinsen würde zu weiteren Belastungen führen. "Der Aktionär" habe die Deutsche Bank-Aktie auf der Watchlist, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2019)