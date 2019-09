Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche-Bank-Aktie habe in den letzten Wochen eine regelrechte Rally hingelegt: Anfang der Woche sei der Kurs über die wichtige 200-Tage-Linie bei 7,19 Euro gestiegen. Heute werde mit Spannung die EZB-Sitzung erwartet. Mario Draghi könnte einen Staffelzins für Banken verkünden, der die Geldhäuser bei den Niedrigzinsen entlaste.Unterdessen hätten sich die Analysten von Morgan Stanley zu Wort gemeldet. Nach ihrem Erachten häng eine Neubewertung der Deutsche Bank-Aktie von der Umsetzung des Restrukturierungsplans und den Fortschritten bei der Postbank-Integration ab. Das Kursziel sei von 6,30 Euro auf 6 Euro gesenkt worden. Die Empfehlung laute "underweight". Damit liege das Kursziel unter dem aktuellen Kursniveau von 7,50 Euro. Aber auch das durchschnittliche Ziel der von Bloomberg befragten Analysten liege mit 6,52 Euro tiefer.Kurzfristig könne es für die Deutsche Bank weiter bergauf gehen, nämlich dann, wenn die EZB heute Staffelzinsen für Geschäftsbankeinlagen verkünde. Das würde die Deutsche Bank deutlich entlasten und könnte den Kurs Richtung 8 Euro schieben. Langfristig würden die Aussichten aufgrund interner und extern Probleme weiterhin mau bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,564 EUR +1,00% (12.09.2019, 11:17)