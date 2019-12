XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,978 EUR +0,26% (17.12.2019, 16:44)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,976 EUR +1,04% (17.12.2019, 16:58)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,785 USD +0,58% (17.12.2019, 16:43)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.12.2019/ac/a/d)

FrankfurtKulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank gelte als großer Verlierer der aktuellen Nullzinspolitik der EZB. Vorstandschef Christian Sewing habe ihr Vorgehen schon des Öfteren scharf kritisiert. Aufgrund der Vielzahl an Baustellen treibe dieser gerade eines der größten Restrukturierungsprogramme der Unternehmensgeschichte voran. Der EZB-Aufsichtsratsvorsitzende Andrea Enria habe sich dabei gestern auf einer Konferenz in Rom gerühmt, dass es die EZB gewesen sei, die diese Maßnahmen vorangetrieben habe. Auch ein gewisses Lob ans Sewings Umbauprogramm habe er sich dabei entlocken lassen."Die Deutsche Bank hatte eindeutig Probleme mit der Tragfägkeit ihres Geschäftsmodells", so Enria am Montag auf einer Konferenz in Rom. Die Notenbank betrachte jedoch die Pläne von Sewing als sehr "positiv" und auch die Umsetzung käme gut voran. Dies habe gestern die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Die Deutsche Bank habe zudem laut Enria auch gute Fortschritte bei der Verbesserung der Kontrollen und der Reduzierung ihres Risikoprofils erzielt, was sich auch in der Verringerung der Eigenkapitalanforderungen widerspiegle.Enrias Lob dürfte für die Deutsche Bank aber nicht mehr als ein schwaches Trostpflaster sein. Werfe man einen Blick auf die deutsche Bankenlandschaft, so sei der Glanz vergangener Zeiten längst verblasst. Trotz aller Bemühungen, den Anschluss an die internationale Konkurrenz zu halten, stünden die deutschen Banken so schlecht wie noch nie zuvor da. Dies habe auch die Unternehmensberatung Bain & Company attestiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: