Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Letzte Woche sei der Schock groß bei Anlegern der Deutschen Bank gewesen. Die Capital Group habe an der Börse große Aktienpakete der Commerzbank und der Deutschen Bank verkauft. Die Papiere seien folglich in die Knie gegangen. Der erfolgreiche Auftakt der Bilanzsaison bei den US-Konkurrenten sorge dagegen für Stabilität. Diese Marken seien jetzt im Fokus.Die Deutsche Bank-Aktie sei eigentlich auf dem besten Weg gewesen, sich von dem Abverkauf infolge des Ukraine-Kriegs zu erholen. Ausgehend vom Tief bei 8,16 Euro habe sie sich innerhalb von drei Wochen bis zum Widerstandsbereich bei 12 Euro gekämpft. Dort sei die 50-Tage-Linie bei 11,85 Euro sowie die Horizontale, die vom Zwischenhoch bei 11,92 Euro ausgehe, verlaufen.Angekommen an diesen Marken sei die Aktie schließlich im Zuge des Ausstiegs der Capital Group letzte Woche abgeprallt. Der Unterstützungsbereich zwischen 10,41 und 10,70 Euro habe sich allerdings als standhaft erwiesen. Von dort aus kämpfe sich der Kurs im Moment mithilfe der freundlichen Branchenstimmung wieder nach oben und stehe knapp unter dem GD200 bei 11,25 Euro. Gelinge der Sprung über diese Hürde, stehe die Chance auf einen Gap-Close (11,06/11,78 Euro) gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: