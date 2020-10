Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.An der Aktie der Deutschen Bank würden sich häufig die Geister scheiden. Bisher sei das Geldhaus überraschend gut durch die Corona-Pandemie gekommen, aber nun würden in Deutschland wieder die Neuinfektionszahlen und damit die möglichen Einschränkungen für die Wirtschaft steigen. Am 28. Oktober berichte der Konzern zudem über das abgelaufene Quartal.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie vor der Berichtssaison zum dritten Quartal von 6,80 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. US-Investmentbanken hätten im vergangenen Quartal auf ganzer Linie Stärke bewiesen, so Analyst Jernej Omahen. Er erwarte nun auch von den europäischen Wettbewerbern gute Erträge in den Kapitalmarktgeschäften. Bei der Deutschen Bank führe dies zu etwas höheren Schätzungen für diese Sparte.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe das Kursziel für die Deutsche Bank nach ersten, positiven Indikationen für das dritte Quartal von 5,50 auf 6,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "underperform" belassen. Ohne weitere Details sei es schwierig zu beurteilen, ob die Bank ihre Marktanteilsverluste gestoppt habe, so Analyst Jon Peace. Derzeit böten sich den Anlegern attraktivere Investments im Sektor.Für die Zahlen am Mittwoch den 28. Oktober erwarte der Analystenkonsens beim Handel festverzinslicher Wertpapiere und Währungen (FICC) für die Deutsche Bank ein Plus von zwölf Prozent. Das wäre mehr als der Median der europäischen Banken mit elf Prozent im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr. Das sehe eher nicht nach sinkenden Marktanteilen aus. Die US-Investmentbanken seien auf 25 Prozent gekommen.Mutige Anleger legen sich ein paar Aktien ins Depot und beachten den Stoppkurs bei 5,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Kursziel betrage 11,50 Euro. (Analyse vom 19.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link