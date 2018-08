Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.08.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank halte heute die rote Laterne unter den DAX-Papieren. Der Finanztitel rutsche an der Börse zeitweise bis auf 10,30 Euro ab - ein Tagesverlust von fast vier Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie stehe vor allem wegen einer Herabstufung unter Druck. Doch auch die Türkei-Probleme würden wohl eine Rolle spielen.In Europa verschärfe sich die Krisenlage. In der Türkei habe die Lira einen neuen Tiefstand markiert, der mittlerweile die dortigen Banken in Schwierigkeiten bringe. Fremdwährungskredite würden immer teurer, selbst ein Ausfall werde am Markt diskutiert. Deshalb gerate die gesamte Bank-Branche an der Börse heute unter zusätzlichen Druck.Die Deutsche Bank-Aktie hat einen kurzfristigen Aufwärtstrend wieder verlassen und empfiehlt sich nach wie vor nicht für ein dauerhaftes Investment, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Bis auf kurzfristige Trading-Chancen sei weiterhin wenig zu erwarten. (Analyse vom 10.08.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,244 EUR -4,64% (10.08.2018, 16:08)