Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,386 EUR -0,85% (10.04.2018, 13:16)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,376 EUR -0,21% (10.04.2018, 13:30)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 14,01 +1,01% (09.04.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.04.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Aufsichtsratschef der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), Paul Achleitner, hat die plötzliche Ablösung von John Cyran durch Christian Sewing verteidigt, so die Experten von "FONDS professionell".In einem Interview habe Achleitner dem geschassten Vorstandschef eine zu lahme Herangehensweise vorgeworfen. "Es haperte bei der Geschwindigkeit, wie der Vorstand Entscheidungen trifft und deren Umsetzung durchsetzt", habe der Chefkontrolleur in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) gesagt.Zuletzt sei der Aktienkurs des größten deutschen Geldhauses massiv eingebrochen. Das Papier notiere bei rund elf Euro - so tief wie im Krisenjahr 2016, als an den Kapitalmärkten Ängste über die Liquidität des Geldhauses grassiert seien. Angesichts von drei Wechseln an der Konzernspitze in sechs Jahren gerate aber auch immer mehr Achleitner selbst in die Kritik. Die raschen Personalrochaden würden Unmut unter den Investoren schüren - und es sei nicht gelungen, die Bank wieder auf den geschäftlichen Erfolgskurs zu steuern. Achleitner leite seit 2012 das Kontrollgremium.Doch Kritik an seiner Rolle bügle der gebürtige Österreicher ab. "Natürlich trage auch ich Verantwortung in meiner Position", so Achleitner. "Aber ich bitte doch darum, die Aufgabenverteilung zu beachten: Die strategische und operative Verantwortung liegt beim Vorstand." Der Aufsichtsrat habe dem Vorstand und auch Cryan frühzeitig die notwendigen Fragen gestellt.Auch den Vorwurf, dass er sich als Kontrolleur zu sehr ins Tagesgeschäft einmische, weise Achleitner zurück. "Natürlich interessiere ich mich für das Geschäft, alles andere wäre auch seltsam", erläutere der Manager. "Das heißt aber nicht, dass ich mich einmischen und gegen den Geist des Aktiengesetzes verstoßen würde. Ich führe durch Fragen."In dem Interview werde auch deutlich, dass Achleitner über einen Strategiewechsel des Hauses nicht nachdenken wolle - und im Zweifel lieber weitere Personalwechsel in Kauf nehme. Es gehe darum, die jetzige Strategie erst einmal durchzusetzen, habe Achleitner der "FAZ" gesagt. So solle das Investmentbanking nicht aufgegeben, aber auch nicht ausgebaut werden. Achleitner betone den Aufbau als Universalbank. Dies sei auch der Beweggrund für Marcus Schenck gewesen, seinen Posten als Co-Leiter des Investmentbanking-Bereichs aufzugeben und das Institut zu verlassen. Schenck habe das Investmentbanking-Geschäft ausbauen wollen.Auf die Frage der FAZ-Redakteure, warum er mit dem ehemaligen Merrill-Lynch-Banker John Thain "einen Boni-Ritter von der Wall Street" in den Aufsichtsrat hole, argumentiere Achleiter: "Wenn Sie in stürmischer See sind, habe ich lieber einen erfahrenen Seemann an der Seite als einen Wochenendsegler."