Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,76 EUR -5,48% (19.11.2021, 16:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,802 EUR -4,68% (19.11.2021, 16:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,15 USD -5,67% (19.11.2021, 16:12)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Banken in Deutschland würden seit Jahren unter der extremen Niedrigzins-Politik bleiben. Während in den USA so langsam die Zinszügel angezogen würden, lege die EZB die Hände in den Schoß. Und mit Blick auf die aktuellen Aussagen von Präsidentin Christine Lagarde werde sich daran auch auf absehbare Zeit nichts ändern - sehr zum Missfallen der Deutschen Bank.Die EZB-Chefin lasse sich von dem kräftigen Anstieg der Inflation nicht aus der Ruhe bringen und habe einem rascheren Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes erneut eine Absage erteilt. Wie Lagarde gesagt habe, werde die Europäische Zentralbank (EZB) die Wirtschaft auch dann weiterhin unterstützen, wenn die akute Corona-Notlage beendet sei. Das beinhalte auch eine "angemessene Kalibrierung" der Anleihenkäufe der Notenbank.Mit Kritik habe Deutsche-Bank-Boss Christian Sewing diese Aussagen quittiert. "Ich glaube, wir unterschätzen, dass diese Inflation tatsächlich länger anhalten wird und dass die Inflationsraten höher bleiben werden, als einige Leute und Ökonomen in den vergangenen sechs oder sieben Monaten gedacht haben", so der Top-Manager.Es gebe "eine strukturelle Inflation", getrieben etwa durch steigende Kosten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Sewing gehe davon aus, dass die Inflationstrends der vergangenen vier bis sechs Wochen bis in das erste Halbjahr 2022 anhalten würden, und fordere: "Eine Reaktion der Zentralbank sollte früher erfolgen, als wir es gerade gehört haben."Im Grunde komme die erneute Absage an eine Änderung des geldpolitischen Kurses nicht völlig überraschend. Trotz der heutigen Kursverluste sei "Der Aktionär" nach wie vor für beide deutsche Bankentitel optimistisch. Deshalb gelte: Unbedingt dabeibleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.