Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,702 EUR -0,71% (11.06.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,694 EUR -1,70% (11.06.2021, 17:38)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,17 USD -1,05% (11.06.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutsche Bank und Commerzbank seien jeweils auf einem guten Weg. So hätten beide Großbanken mit ihren jüngst vorgelegten Quartalszahlen sowohl Analysten als auch Investoren überzeugt. Die Frage, die sich viele Anleger jetzt stellen würden: Welche der beiden Aktien sei die aussichtsreichere? "Der Aktionär" mache anhand wichtiger Kennzahlen den Quervergleich.Mit Blick auf die Aktienkurse hätten die Anleger die jeweiligen Restrukturierungsfortschritte honoriert. Auf Jahressicht schneide die Commerzbank-Aktie deutlich besser ab als der Konkurrent. Während die Deutsche Bank in diesem Zeitraum rund 42% habe zulegen können, habe der Wertzuwachs bei der Commerzbank 58,4% betragen.Auch beim Kurs-Buch-Verhältnis habe der von Manfred Knof geführte Finanzkonzern die Nase vorn. So liege das KBV der Commerzbank mit 0,31 niedriger als der entsprechende Wert bei der Deutschen Bank, die ein KBV von 0,43 ausweise. Konkret bedeute das, dass die Commerzbank-Aktie stärker unterbewertet sei und damit mehr Aufholpotenzial als der Frankfurter Konkurrent habe.Auch bei der Cost-Income-Ratio (CIR), also dem Verhältnis von Aufwand zu Ertrag, gebe der MDAX-Titel die bessere Figur ab. Während diese Kennziffer bei der Deutschen Bank bei 77% liege, habe die Commerzbank ein CIR von nur 73%.Genauso sei die harte Kernkapitalquote (CET1) bei der Commerzbank im Ergebnis besser, da der Abstand und damit der Puffer zur regulatorischen Mindestanforderung größer sei. So verfüge die Deutsche Nummer zwei über einen Puffer i.H.v. 380 Prozentpunkten - bei der Deutschen Bank betrage diese Differenz nur 330 Prozentpunkte.Aus Sicht des "Aktionärs" habe die Commerzbank-Aktie - trotz der etwas höheren Bewertung - den Vergleich durchaus eindeutig gewonnen, da auch aus charttechnischer Sicht der kurzfristige Aufwärtstrend beim MDAX-Titel dynamischer aussehe. Die Chancen stünden aus den genannten Gründen gut, dass die Commerzbank-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetze, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.