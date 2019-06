Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank habe Vorstandschef Christian Sewing im Mai "harte Einschnitte" angekündigt, um den kriselnden Finanzkonzern zurück auf Wachstumskurs zu bringen. Während im Hintergrund an der neuen Strategie gearbeitet werde, würden Zweifel wachsen, ob sich die Deutsche Bank die nötigen Maßnahmen überhaupt leisten könne.Zur Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse solle einem Bericht der "FT" vom Sonntagabend zufolge das Vorhaben einer Bad Bank vorgestellt werden. Wie es in dem Medienbericht heiße, plane die Deutsche Bank im Zuge einer Umstrukturierung eine milliardenschwere Bad Bank. In diese Auffangbank dürften Anlagen im Volumen von bis zu 50 Mrd. Euro aufgenommen werden, berichte die "FT" unter Berufung auf mit dem Vorhaben vertraute Personen. Dabei solle es sich v.a. um langlaufende Derivate handeln. Außerhalb Europas wolle das deutsche Finanzinstitut seine Aktienhandels- und Zinshandelsgeschäfte deutlich schrumpfen oder sogar komplett schließen. Die endgültige Entscheidung stehe noch aus.Die Deutsche Bank-Aktie könne am Montagmorgen zwar leicht zulegen, das Chartbild sei allerdings weiter verheerend. Angesichts des schwachen Charts und der strategischen Herausforderungen rate "Der Aktionär"weiter vom Kauf der Deutsche Bank-Aktie ab, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,027 EUR -1,25% (14.06.2019, 17:35)