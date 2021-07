Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Rückenwind für die Aktien der Deutschen Bank sei seit Wochen weg. Im Gegenteil habe sich der DAX-Titel in einem mittelfristigen Abwärtstrend befunden. Nun könnten bei negativer Kursentwicklung weitere Einschläge im Chartbild drohen und die Marke von 10,00 Euro in den Fokus rücken. Dabei sehe es fundamental gar nicht so schlecht aus.Die Inflation steige auf immer neue Hochs, die Notenbanken würden beschwichtigen und das nur für ein temporäres Phänomen halten. Dabei würden verschiedene Gründe wie die negative demografische Entwicklung oder ein Trend zur Deglobalisierung mittelfristig für höhere Preisniveaus sprechen. Als Zykliker und Taktgeber beim Kreditwachstums seien aber Bankaktien wie die Deutsche Bank ein guter Schutz vor einem Inflationsszenario. Das würden Anleger derzeit aber außer Acht lassen.Aus charttechnischer Sicht werde es nun gefährlich: Denn nachdem der Kurs Anfang Juni ein Mehrjahreshoch bei 12,56 Euro markiert habe, habe er heftig korrigiert. Vor drei Wochen sei er dabei unter die Unterstützung am Zwischenhoch bei 11,78 Euro sowie unter die 50-Tage-Linie bei 11,35 Euro gefallen und stehe jetzt nur noch knapp über der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, die momentan parallel zur 100-Tage-Linie bei etwa 10,80 Euro verlaufe.Neueinsteiger warten die weitere Chartentwicklung ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Alle anderen sollten dabei bleiben und den Stopp bei 8,00 Euro belassen. (Analyse vom 06.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: