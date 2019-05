Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie aus dem Geschäftsbericht für 2018 hervorgehe, rechne die Deutsche Bank für das laufende Jahr mit zunehmenden Strafzahlungen. Dafür seien 1,2 Milliarden Euro als Rückstellungen gebildet worden. Dazu passe, dass die Bank aktuell Gegenstand mehrerer Ermittlungen sei.So stünden in Italien mehrere ehemalige Mitarbeiter vor Gericht. Ihnen und Mitarbeitern der japanischen Bank Nomura werde vorgeworfen, die Verluste der Pleitebank Monte dei Paschi von 2008 bis 2012 verschleiert zu haben. Insgesamt müssten sie sich für Marktmanipulation, Fehler in der Buchhaltung und Täuschung der Regulierungsbehörden verantworten. Die Deutsche Bank solle 441 Millionen Euro Strafe zahlen, wenn es nach der Staatsanwaltschaft gehe.Laut "Handelsblatt" ermittle zudem die Staatsanwaltschaft Köln im Umfeld der Deutschen Bank wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Im Fokus sollten auch Citigroup, JP Morgan und BNY Melon stehen.Die Behörde untersuche dabei Schwindel mit sogenannten Phantomaktien. In der Fachsprache würden diese Papiere Pre-Released ADRs heißen. Das Kürzel ADR stehe für American Depositary Receipts. Die Wertpapiere würden als Ersatz für Aktien dienen, die nicht in Dollar gehandelt würden. Pre-Released ADRs würden ausgegeben, wenn die Aktien noch nicht verfügbar seien.Die aktuellen Ermittlungen würden kein gutes Licht auf die Deutsche Bank werfen und könnten Millionenzahlungen als Strafe nach sich ziehen. Die Aktie der Deutschen Bank notiere mit knapp unter 6,80 nahe dem All-Zeit-Tief von 6,68 Euro.Für den "Aktionär" ist die Deutsche Bank-Aktie nur ein Wert für die Watchlist, so Fabian Strebin. (Analyse vom 17.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link