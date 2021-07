NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.07.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Aktienkurs stabilisiert sich - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) legt zu Beginn der neuen Handelswoche um 0,42% auf 10,98 Euro zu und könnte einen neuen Aufwärtsimpuls einleiten, so die Experten von XTB.In den vergangenen beiden Handelswochen habe der Kurs auf die Unterstützung bei 10,78 Euro reagiert. Ein Anstieg über das Vorwochenhoch (11,18 Euro) würde eine Umkehr bestätigen. Die nächsten Widerstände seien am lokalen Hoch (12,51 Euro) und an den Hochs aus dem Jahr 2017 (17,08 Euro) zu finden. Andererseits sei der Spielraum für weitere Rückgänge begrenzt, sodass Käufer bald reagieren sollten. Die Aufwärtstrendlinie, die bei 10,30 Euro verlaufe, und die langfristige Kurszone an der Marke von 10 Euro würden die wichtigsten Unterstützungen darstellen. (News vom 05.07.2021)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:10,988 EUR +0,31% (05.07.2021, 11:58)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,974 EUR +0,51% (05.07.2021, 11:45)