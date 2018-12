XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,894 EUR +0,41% (13.12.2018, 12:09)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,955 EUR -0,43% (13.12.2018, 12:24)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,03 USD (12.12.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Aktionären der Deutschen Bank sei in den letzten Jahren einiges abverlangt worden. Alleine innerhalb der letzten zwölf Monate habe der Titel mehr als 50% an Wert verloren. Gestern Nachmittag seien die Fusionsgerüchte mit der Commerzbank wieder aufgeflammt, was die Aktie deutlich angeschoben habe. Auch heute profitiere sie von der Meldung. Jedoch drohe jetzt neuer Ärger von anderer Seite.Wie die "Süddeutsche-Zeitung" berichte, ermittle die Staatsanwaltschaft in Köln bereits seit vergangenem Jahr. So sollten Banken in den USA mit Schein-Aktien gehandelt haben, um auch in Deutschland Steuererstattungen zu bekommen, die ihnen eigentlich nicht zugestanden hätten. Konkret gehe es um American Deposit Receipts (ADR), also Papiere, die als Ersatz für echte Aktien in den USA ausgestellt würden. Bei internationalen Geschäften dauere es oft Tage, bis beispielsweise Aktien aus Europa in den USA vorlägen. In der Zwischenzeit würden die ADRs ausgestellt. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC habe nun zahlreiche Fälle entdeckt, in denen ADRs ausgestellt worden seien, aber gar keine Aktien nachgeliefert worden seien. So solle versucht worden, sein beispielsweise in Deutschland Steuererstattungen zu bekommen, obwohl vorher gar keine Abgaben gezahlt worden seien.In den USA hätten schon mehrere Banken Bußgelder wegen der illegalen Geschäfte zahlen müssen. Auch die Deutsche Bank habe bereits vergangenen Juli 75 Mio. USD an die SEC gezahlt. Das Institut habe sich nach eigener Aussage 2016 aus den Geschäften zurückgezogen. Unklar sei, ob es sich in Deutschland bisher nur um ein formelles Verfahren für die Deutsche Bank handle, oder bereits eine Untersuchung eingeleitet worden sei.Anleger sollten bei der Deutsche Bank-Aktie weiter abwarten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: