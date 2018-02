Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Großaktionär HNA senke seinen Anteil an der Deutschen Bank. Wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervorgehe, betrage der Anteil jetzt nur noch 9,2% statt bisher 9,9%. HNA solle einem Sprecher zufolge jedoch "ein langfristiger Großinvestor der Deutschen Bank" bleiben.HNA sei schon länger in den Schlagzeilen. Das Konglomerat habe letztlich selbst einen drohenden Liquiditätsmangel eingeräumt und angekündigt, einen Teil seiner im Eiltempo mit hohen Schulden zugekauften Firmenbeteiligungen wieder abzustoßen. Jedoch habe der HNA-Co-Chairman, Wang Jian, letztlich heftig dementiert, dass HNA Schuldenprobleme habe. Das Unternehmen sei der größte Anker-Investor der Deutschen Bank, gefolgt vom Emirat Katar und den Finanzinvestoren BlackRock und Cerberus.Die Deutsche Bank-Aktie sei heute deutlich gefallen. Das Minus betrage aktuell 1,5%. Technisch sei sie damit angeschlagen. Die nächsten Korrekturziele liegen bei 12 und dann erst wieder bei 10 Euro, so Nikolas Kessler, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:12,608 EUR -1,50% (09.02.2018, 15:23)