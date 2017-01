NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

19,83 USD +3,07% (24.01.2017, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie steuert ihre Jahreshochs an - ChartanalyseDer gestrige DAX-Tagesgewinner - die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) - startete mit einer beispiellosen Kursstärke in den Handelstag und baute ihre Spitzenposition nachbörslich sogar noch ein großes Stück weit aus - zudem steuert das Wertpapier noch zielstrebig seine Jahreshochs an, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Solange sich das Wertpapier der Deutschen Bank unterhalb des Horizontalwiderstandes von grob 18,83 Euro aufhalte, sei der Wert zunächst noch als neutral einzustufen. Erst darüber könne eine weitere Kaufwelle in Richtung der markanten Widerstandslinie um 20,78 Euro starten und mache ein Long-Investment auf Sicht von nur wenigen Handelstagen äußerst lukrativ.Bei einem unerwarteten Rückfall unter die 50-Tagelinie bei aktuell 16,78 Euro sei hingegen mit einem Kursrückgang auf den darunter liegenden EMA 200, sowie die Novemberzwischenhochs um 15,47 Euro zu rechnen. Dies würde allerdings einen vorzeitigen Pullback und somit sukzessive Schwäche offenbaren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 25.01.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,675 EUR +1,80% (25.01.2017, 09:04)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,771 EUR +1,65% (25.01.2017, 09:19)