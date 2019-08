Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Banken in Europa würden unter Konjunktursorgen und Niedrigzinsen leiden. Viele Institute würden mit Restrukturierungsplänen und weiteren Kostensenkungen reagieren. Vor allem beim Personal solle gespart werden. So rigoros wie die Deutsche Bank gehe allerdings keine andere Großbank zu Werke.Bank-Angestellte auf der ganzen Welt müssten um ihre Jobs fürchten: Nach Daten von "Bloomberg" hätten Banken in diesem Jahr bereits den Abbau von über 48.500 Stellen angekündigt. Der Großteil davon (rund 43.400) entfalle auf europäische Institute, von denen die Deutsche Bank wiederum den Löwenanteil ausmache.Ferner hätten aber auch die spanische Banco Santander, die französische Société Générale sowie die britischen Banken HSBC und Barclays den Abbau tausender Stellen angekündigt. Bei der italienischen UniCredit könnten laut Insiderberichten 10.000 Mitarbeiter entlassen werden, eine offizielle Ankündigung stehe dort aber noch aus.Die Gesamtzahl der weltweit abgebauten Bankjobs sei insgesamt wahrscheinlich sogar noch höher, da einige Banken schrumpfen würden, ohne die Auswirkungen offenzulegen. Hinzu kämen noch laufende Stellenstreichungen, die bereits in den vergangenen Jahren angekündigt worden seien, aber noch nicht abgeschlossen seien.Der Ausverkauf bei der Aktie der Deutschen Bank habe sich in den letzten Tagen wieder beschleunigt. Alleine am heutigen Donnerstag gehe es um bis zu drei Prozent bergab, zeitweise habe der Kurs nur noch hauchdünn über dem Allzeittief von Anfang Juni bei 5,80 Euro notiert.Angesichts operativer Probleme und des konjunkturellen Gegenwinds seien neue Tiefststände bei der Deutschen Bank nun sehr wahrscheinlich."Der Aktionär" rät bereits seit geraumer Zeit vom Kauf der Deutsche Bank-Aktie ab, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 15.08.2019)