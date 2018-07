Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,55 EUR +0,20% (06.07.2018, 09:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 11,13 +4,02% (05.07.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe."false break" eröffne eine Erholungschance. Damit hätten die Analysten die Quintessenz der weiteren Perspektiven der Deutschen Bank-Aktie zwar vorweg genommen, doch beginnen möchten sie wie immer mit der charttechnischen Bestandsaufnahme. Innerhalb des DAX habe der Banktitel - gemessen an der Performance im bisherigen Jahresverlauf - mit einem Minus von knapp 40% die "rote Laterne" inne. Zuletzt hätten Anleger sogar ein temporäres Unterschreiten des Tiefs vom September 2016 (8,83 EUR) hinnehmen müssen. Auf dieser Basis sei dem Papier die Ausbildung eines "Hammer"-Umkehrmusters gelungen, welches im bisherigen Wochenverlauf durch ein potenzielles "bullish engulfing" unterstrichen werde.Unter dem Strich würden damit die Chancen auf einen Fehlausbruch auf der Unterseite steigen, zumal das höchste wöchentliche Handelsvolumen der gesamten Historie den Eindruck einer "selling climax" erwecke. Ein erstes Erholungsziel definiere das Apriltief (10,82 EUR), ehe das Pendant vom Februar 2016 (11,63 EUR) wieder ins Blickfeld rücke. Begünstigt werde eine Aufwärtsreaktion durch verschiedene überverkaufte Indikatoren (z. B. RSI). Um die aktuelle Stabilisierungschance nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es die Tiefs bei 8,83/8,75 EUR in Zukunft unbedingt zu verteidigen. (Analyse vom 06.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,553 EUR +0,33% (06.07.2018, 09:12)