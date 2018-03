Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,79 EUR -2,11% (22.03.2018, 11:43)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,79 USD -4,70% (21.03.2018, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.03.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 14 auf 13 Euro.Relativ harmlose Ausführungen des Vorstands zum laufenden Quartal hätten für einen deutlichen Kurseinbruch der Deutsche Bank-Aktie gesorgt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hieran lasse sich die Nervosität der Investoren ablesen, die sehnsüchtig auf einen Befreiungsschlag des Frankfurter Finanzkonzerns warten würden, der aber angesichts ungünstiger Währungsrelationen und des anhaltenden Geschäftsumbaus im Auftaktquartal des weiteren Übergangsjahrs 2018 noch nicht gelungen sein dürfte. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen, einer starken Weltwirtschaft, der Rückkehr der Marktvolatilität sowie boomender Kapitalmarktaktivitäten werde von der Deutschen Bank allerdings die Trendwende im Jahresverlauf erwartet.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie bekräftigt und reduziert das Kursziel von 14 auf 13 Euro. (Analyse vom 22.03.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,798 EUR -1,75% (22.03.2018, 11:28)