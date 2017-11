Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) einzusteigen.Mit einem Paukenschlag sei diese Woche bekannt geworden, dass sich der US-Investor Cerberus mindestens 3% der Anteile der Bank geschnappt habe. Hochrangige Banker würden bereits einen Ausverkauf bei den einheimischen Großbanken fürchten. Für Kleinaktionäre sei der Schritt eher positiv zu werten. Denn endlich komme Bewegung in den deutschen Bankenmarkt.Der grüne Finanzpolitiker Gerhard Schick habe gesagt: "In den Markt wird in nächster Zeit Bewegung kommen. Es ist ganz offensichtlich, dass Cerberus mit seinen Beteiligungen in Österreich, an der Commerzbank und jetzt an der Deutschen Bank eine Idee für den deutschsprachigen Bankensektor verfolgt." Eine Fusion der beiden deutschen Großbanken halte er jedoch für wenig plausibel. Beide Banken würden sich noch mitten im Umbauprozess befinden. Deswegen würden Experten in den nächsten Jahren nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine Fusion sehen.Der Einstieg von Cerberus bei der Deutschen Bank habe dem Wertpapier in den letzten Tagen Rückenwind gegeben. Das Chartbild habe sich in der Folge deutlich aufgehellt, die 200-Tages-Marke und der mittelfristige Abwärtstrend seien geknackt worden.