Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur vom "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zu meiden.Laut Medienberichten könnten die Deutsche Bank und das US-Justizministerium heute eine Einigung im Hypothekenstreit ankündigen. Heute Morgen beherrsche jedoch ein anderes Thema die Schlagzeilen: Die Bank habe schon wieder Probleme in Russland. Demzufolge werde einem ehemaligen Mitarbeiter der Bank Marktmanipulation vorgeworfen. Zwischen 2013 und 2015 solle er an der Moskauer Börse unsaubere Geschäfte in Höhe von fünf Mrd. USD getätigt haben, so das "Handelsblatt". Er solle im Namen von Verwandten Aktien gehandelt haben, die er zu überhöhten Preisen an die Deutsche Bank verkauft habe. Der Konzern sei der Geschädigte, der Verdächtige habe 4,1 Mio. Euro Gewinn eingestrichen. In einem anderen Verfahren werde der Bank vorgeworfen, unsaubere Geschäfte in Höhe von Milliarden betrieben zu haben. Wann der Rechtsstreit beigelegt werden könne, sei nicht bekannt.Für die Einigung mit den USA gebe es keine guten Vorzeichen: Schon gestern sei bekannt geworden, dass die Credit Suisse in einem ähnlichen Fall fünf bis sieben Mrd. USD an Amerika zahlen solle. Falle die Strafe für die Deutsche Bank ähnlich hoch aus, stehe das Thema Kapitalerhöhung oder eine Veräußerung von Unternehmensteilen erneut auf der Agenda, weil die Rücklagen für den Vergleich nach Schätzungen höchstens drei Mrd. Euro betragen sollten.Bevor nicht klar ist, wie viel man in den USA zahlen muss, sollten Anleger die Deutsche Bank-Aktie meiden, so Fabian Strebin, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Zu groß seien die Risiken, dass die Strafe die Rücklagen übersteige. (Analyse vom 21.12.2016)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,244 EUR -0,31% (21.12.2016, 09:04)