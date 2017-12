Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.12.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: News zum IPO - Kleine Rallye zum Jahresende möglich! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht das Kursziel für die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse bei 20 Euro.Es gebe Neuigkeiten bezüglich des IPOs der Tochter Deutsche Asset Management. Bisher habe man gesagt, dass man im 1. Halbjahr 2018 an die Börse möchte, wenn das Marktumfeld so positiv bleibe. Danach sehe es jetzt aus. Es sei nun bekannt geworden, dass man sich noch vor dem Börsengang in DWS umbenennen sollte. So habe lange der Fondsbereich geheißen, der die Produkte an Privatanleger verkauft habe. Man gehe davon aus, dass diese Marke auch international ein großes Renommee habe, denke der Börsenexperte. Man möchte sich dadurch auch etwas von der Deutschen Bank abkoppeln. Bei der Deutsche Asset Management möchte man auch eine hohe Ausschüttung von 65% bis 75% des Gewinns an die Aktionäre präsentieren.Die Deutsche Bank-Aktie bewege sich zuletzt in einer Seitwärtsrange. Sie könne die 200-Tage-Linie bei 15,40 Euro noch halten, aber Impulse würden fehlen. Zum Jahresende könnte es eine kleine Rallye geben.Fabian Strebin hat das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie auf 20 Euro erhöht und den Stopp auf 14,50 Euro nachgezogen - das sollte man auf jeden Fall beachten, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.12.2017)