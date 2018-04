XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,80 EUR +3,95% (09.04.2018, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,85 EUR +4,90% (09.04.2018, 11:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 13,87 (06.04.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.04.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktien des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Der Aufsichtsrat habe am 08.04. nach den Spekulationen der letzten Wochen Veränderungen im Vorstand vorgenommen. Der bisherige stellvertretende CEO Christian Sewing (Privat- und Firmenkundenbank) werde mit sofortiger Wirkung CEO John Cryan ablösen. Der bisherige zweite stellvertretende CEO Marcus Schenk werde auch die Bank verlassen. Als neue stellvertretende CEOs seien Garth Ritchie und Karl von Rohr ernannt worden.Die in den letzten drei Jahren (2015-2017) ausgewiesenen Nettoverluste (kumuliert: -8,95 Mrd. Euro) seien nicht von Cryan zu verantworten und hätten vornehmlich aus der Bereinigung von Altlasten resultiert. Daher sei der Analyst skeptisch, dass der nun vollzogene Wechsel an der Konzernspitze in schnellen Verbesserungen münde. Zunächst sollten sich die Verantwortlichen klar werden, was für eine Strategie/ein Geschäftsmodell die Deutsche Bank zukünftig verfolgen wolle. Das Investment Banking sei vor allem in den USA zu klein. Eine reine Fokussierung auf das Privat- und Firmenkundengeschäft mit regionalem Schwerpunkt Deutschland, der "overbanked" sei, könne auch nicht die Lösung sein.Die neuen Verantwortlichen stünden vor schweren und schwerwiegenden Entscheidungen. Die Q1-Zahlen würden nach Einschätzung des Analysten schwach ausfallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: