Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Neuer Ärger wegen Postbank-Übernahme - AktiennewsKurz vor Toresschluss reichen ehemalige Postbank-Aktionäre eine Klage gegen die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ein, so die Experten von "FONDS professionell".Sie würden meinen, das Institut habe ihnen bei der Übernahme der Post-Tochter zu wenig gezahlt. Es sei nicht das erste Verfahren in dem Streit.Mehr als 30 deutsche und internationale Investoren hätten die Deutsche Bank auf die Nachzahlung von in Summe rund 740 Millionen Euro verklagt. Sie würden der Bank vorwerfen, ihnen bei der Übernahme der Postbank zu wenig für ihre Aktien gezahlt zu haben, berichte das Magazin "Wirtschaftswoche". Den Alt-Aktionären habe eigentlich 64 Euro je Anteilschein zugestanden statt der gebotenen 25 Euro.Der Streit drehe sich um die Frage, wann genau die Deutsche Bank die Kontrolle über die Postbank übernommen habe. Im Oktober 2010 hätten die Investoren das Angebot der Deutschen Bank von 25 Euro je Postbank-Aktie angenommen. Nun würden sie argumentieren, dass der DAX-Konzern bereits Mitte September 2008 die vollständige Kontrolle über die Postbank innegehabt habe. Damals habe sie einen Anteil von knapp unter 30 Prozent vom damaligen Haupteigener Deutsche Post erworben. Damit sei die Großbank unter der Schwelle für ein Pflichtangebot geblieben. Das habe sie erst 2010 unterbreitet - als sich der Aktienkurs finanzkrisenbedingt mehr als halbiert habe.Ein Sprecher der Deutschen Bank habe gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, das Institut halte die Klagen für unbegründet. Zum 31. Dezember 2017 habe die Verjährungsfrist geendet. Neue Anlegerklagen wegen der Postbank-Übernahme seien nun nicht mehr möglich.Die Deutsche Bank müsse sich wegen der Postbank-Übernahme bereits mit mehreren Verfahren auseinandersetzen. Im Oktober 2017 habe das Landgericht Köln Aktionären eine Nachzahlung zugesprochen. Ein andere Klage beschäftige derzeit noch das Oberlandesgericht Köln. Die Urteilsverkündung hierbei sei auf den 7. Februar verschoben worden.Richtig glücklich sei die Deutsche Bank mit der Bonner Beteiligung aber nie geworden. Eigentlich hätten die Frankfurter die Tochter wieder losschlagen wollen. Mangels Kaufinteressenten behalte das Geldhaus nun die Postbank und reintegriere sie in die eigene Struktur.