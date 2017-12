XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,895 EUR -1,52% (05.12.2017, 15:41)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,89 EUR -1,35% (05.12.2017, 15:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,79 USD -1,73% (05.12.2017, 15:42)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.12.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) einzusammeln.Das IPO der Deutsche Bank-Fondstochter Deutsche Asset Management solle im ersten Halbjahr 2018 über die Bühne gehen. Die Vorbereitungen würden auf Hochtouren laufen. Dabei gebe es zwei Überraschungen.Noch bevor die Aktien aufs Parkett kommen würden, wolle sich der Fondsanbieter in DWS umbenennen. Unter diesem Namen würden seit Jahrzehnten Fonds für Privatanleger vertrieben.Wichtig zu nennen sei zudem die Umwandlung der Deutschen Asset Management in eine GmbH & CO KGaA. Somit behalte die Deutsche Bank in allen wichtigen Fragen die Kontrolle gegenüber den Minderheitsaktionären. Die 25 Prozent, die der Konzern an die Börse bringen wolle, könnten bis zu zwei Milliarden Euro einspielen. Locken wolle man Anleger hingegen mit einer hohen Ausschüttungsquote von 65 bis 75 Prozent.DER AKTIONÄR rate die Deutsche Bank-Aktie zu kaufen. Das Kursziel werde bei 20,00 Euro gesehen. Der Stopp liegt bei 14,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: